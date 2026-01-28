傅孟柏談當爸心境！吳念軒打戲受傷 認當時「右手舉不起來」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

影集《那些你不知道的我》30日將在LINE TV及MyVideo首播。今（28）日導演安竹間率領傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、邱偲琹等演員出席記者會分享拍攝幕後。由於傅孟柏近年演出的都是反派的角色，對此，他坦言，其實滿好的，「找到一個自己的生存的位置。」

導演安竹間率領傅孟柏、雷嘉汭、吳念軒、邱偲琹等演員出席記者會分享拍攝幕後。（圖／黃鈺晴攝）

傅孟柏表示，扮演反派其實滿有趣的，因為反而有更多空間可以去塑造一個跟現實中不同的模樣，「會有很多創意空間可以發揮，我蠻喜歡的。」而在該劇預告片中，他亦正亦邪的形象，遊走在灰色地帶，讓網友好奇他在《那些你不知道的我》會不會繼續使壞，更關心他在新劇中跟母親的關係，他則說：「沒有《回魂計》那麼扭曲，其實反而是對這個角色的救贖，會有很多細膩感人的部份。而且重新演出同一個角色，有了他更多的成長背景，對我來說是一個很特別的延續。」

而在去年10月剛升格新手爸爸的傅孟柏，卻表示自己當爸後的改變是，「車越開越快。」隨後他也解釋，是因為想趕在孩子睡著前回家。接著，他透露，自己最近在思考，「要怎麼樣才可以超越珍惜當下。」即使自己很珍惜，但仍覺得時間一下就過去了希望可以多一點時間這樣。」

至於這次在劇中飾演刑警的吳念軒，因為有不少動作、追逐戲，雖然演得很過癮卻也不小心了，他回憶，那場是與蔡昌憲的一場打戲，因為相當投入，所以當下並沒有發現只覺得怪怪的，直到有次與朋友一起打羽球時，感受到肩膀有明顯疼痛才發現，而經檢查後是肩膀韌帶撕裂傷，經過了幾次復健到近期才好些，他也坦言，這個傷或多或少對生活有些影響，有時右手舉不太起來，在投球或開車時都會覺得不對勁。





