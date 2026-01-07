傅孟柏《回魂計》殺青立馬進新劇組 Ozone林佳辰獻戲劇處女秀

【緯來新聞網】演員傅孟柏、姜典、項婕如曾一同演出收視冠軍網劇《愛的奧特萊斯》，近期再度合作《那些你不知道的我》，該劇再加入雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、男團Ozone主唱林佳辰等人。《那些你不知道的我》是傅孟柏在《回魂計》殺青後，旋即投入拍攝的作品，他在預告片中雖然只有短短四句話，除了「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」，最後更以「不要老是把我當敵人，或許我才是你最好的朋友」留下伏筆。

廣告 廣告

傅孟柏和金鐘最佳新人姜典再度合作。（圖／樂波時代提供）

去年以《黑潮下的星空島嶼》演技大放異彩，引起網友廣大討論的吳念軒，在《那些你不知道的我》挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警，在預告中有養眼的淋浴鏡頭，秀出精壯體格；首度參加戲劇演出的林佳辰，拋開偶像包袱露出詭譎神情、崩潰大吼「不要管我」， 初生之犢備受導演安竹間激賞。

林佳辰首度參與戲劇演出。（圖／樂波時代提供）

《那些你不知道的我》6日公開首支預告，以「當紅偶像遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲」作為強烈開場，瞬間吸引觀眾目光。預告中，網路輿論、刑事調查與情感糾葛交錯展開，層層堆疊的懸疑氛圍，讓每一位角色的立場與秘密都充滿未知，引起高度討論。故事描述兩位在AI 公司「 AIGOTIO」實習、性格截然不同的菜鳥由 姜典飾演的理工宅男，以及雷嘉汭飾演的冷靜酷妹，意外捲入一場針對當紅偶像 Lucy 的黑粉威脅與刑事指控。兩人在辦案過程中，被迫與由 吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。

吳念軒挑戰刑警角色。（圖／樂波時代提供）

曾執導票房電影《追婚日記》、《你的情歌》的安竹間導演，此次結合奇幻設定與懸疑推理，嘗試在青春情感題材中探討「真相」、「信任」與「不為人知的傷痛」。過去，奇幻懸疑青春情感類型在台灣戲劇市場中相對罕見，也讓《那些你不知道的我》預告一曝光就備受期待。該劇將於1月30日起在LINE TV 及 MyVideo 首播。

更多緯來新聞網報導

范瑋琪參戰《歌手2025》單挑衛蘭 開唱前喊話：用力生長

張信哲巡演迎來101場 回到溫哥華開唱「票賣爆了」