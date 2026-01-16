傅孟柏「變壞」無極限？新劇《那些你不知道的我》天台玩命 林佳辰演技炸裂：嚇到起雞皮疙瘩

Ozone主唱林佳辰突破性演出獲粉絲熱烈討論。（樂波時代）

曾執導億萬票房電影《追婚日記》的導演安竹間，結合奇幻設定與懸疑推理的全新影集作品《那些你不知道的我》1月30日將在 LINE TV 及 MyVideo 首播。主演的傅孟柏繼前導預告引發網友「還能比上次更壞嗎」的熱烈討論後，在最新釋出的終極預告中，又以「你根本不知道我經歷了什麼，我不能夠再失敗了」引起粉絲熱議：傅孟柏到底經歷了什麼？

吳念軒在劇中飾演帥氣警探。（樂波時代）

以當紅偶像遭受黑粉威脅與刑事指控開啟整個故事的影集《那些你不知道的我》終極預告16日曝光，畫面可見傅孟柏冒險站在高樓天台邊緣；他還在百忙中抽空為預告錄製懸疑旁白：「你確定，你熟悉的那個人，對你百分之百的坦誠？」傅孟柏的配音，為這部戲開啟奇幻、神祕、超現實的想像，也隱約透露他在劇中的角色；去年他在《回魂計》中和鍾欣凌有段扭曲的母子關係，這回在《那些你不知道的我》又被劇中母親提問：「我一度還懷疑，你是不是我兒子他本人？」導演安竹間表示：「孟柏在劇中是個特殊的存在，牽引著關鍵奇幻的設定，所以以他為旁白，勾引人們想要窺探別人內心的慾望。」究竟是什麼樣的武器，可以讓人完全掌握想掌握的人，卻又在變身回來後，必須犧牲和他之間最重要的記憶、再也想不起來？

《那些你不知道的我》前導預告播出後，擔任特別主演的超人氣偶像男團Ozone主唱林佳辰討論度最高：「感覺好可怕，有多可怕就有多期待」、「竟然飾演反派嗎？一開始的變態樣到後面歇斯底里，短短幾個片段看得很過癮，起雞皮疙瘩」終極預告中，林佳辰情緒再次炸裂，撕心裂肺哭吼：「我不管！我拜託你現在趕快回來陪我！」《那些你不知道的我》故事涉及死亡凶殺、校園霸凌、探究人性真相、節奏懸疑緊湊，8位金鐘、金馬、北影得獎與入圍者同台飆戲，張力破表。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

