傅家接班人民調輾壓爆爭議 兩對手聯合聲明：傅崐萁影響力傷害花蓮

[Newtalk新聞] 國民黨2026花蓮縣長提名，被藍營內部認定為傅家接班人選的吉安鄉長游淑貞，在內參民調中大勝競選對手、前花蓮市長葉耀輝 ，國民黨花蓮黨部將建請國民黨中央提名游淑貞。葉耀輝今（22日）則在先前宣布要挑戰傅家的媒體人何啟聖陪同下，直奔國民黨中央提出申訴。為此，國民黨花蓮縣黨部發聲明回應，強調提名作業完全依循國民黨內制度進行。

國民黨花蓮黨部昨天公布花蓮縣長內參民調，僅納入游淑貞與葉耀輝兩人，結果由游淑貞以51.9％的高支持度，輾壓葉耀輝的11.8％。

在結果出爐後，葉耀輝則與何啟聖共同發出聲明，直指花蓮長期籠罩在單一政治家族的權力陰影下，長達23年之久的地方政治運作，早已讓外界質疑，花蓮是否仍擁有正常民主社會應有的競爭機制？是否仍容許不同聲音的存在？是否仍允許透過制度，而非透過形同指定的量身訂作程序，來決定公共權力的歸屬？

該聲明表示，這一次的縣長提名作業，國民黨花蓮縣黨部在缺乏公開說明、缺乏一致標準、缺乏程序正義的情況下，倉促操作提名流程，甚至出現排除特定參選人的作法，嚴重背離民主政黨應有的基本原則。

該聲明甚至指控，更令人痛心的是，這樣的制度失守，並非偶發，而是長期地方權力高度集中、缺乏制衡的必然結果。傅崐萁在花蓮的政治影響力，早已不限於一屆或一職，而是深度滲透地方政治生態，形成排他、封閉、難以挑戰的結構。這樣的權力運作模式，不只傷害花蓮，也持續拖累中國國民黨的改革形象，更讓台灣民主蒙塵。

葉耀輝與何啟聖因此要求，他們尊重所有依法參選的權利，也不畏懼競爭；他們反對任何形式的黑箱作業、密室協商與指定接班；他們要求國民黨中央正視花蓮縣黨部提名程序的正當性爭議，立即回歸公開、公平、公正的民主機制；他們主張以制度服人，而非以權勢壓人；以民意決定人選，而非以派系決定命運。

