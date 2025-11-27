傅崐萁、羅智強推修《國籍法》為陸配參政解套！盧秀燕、侯友宜喊效忠中華民國 黃暐瀚曝李貞秀2月將成首例

國民黨立院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強領銜提案修正《國籍法》第20條，主張讓陸配參政權排除在現行規範之外，為36萬陸配參政解套。然而，同黨的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜一致表態以中華民國作為唯一效忠的對象，認為應只有中華民國籍，與黨團立場明顯不同。陸委會主委邱垂正指出，全球不只中國，阿根廷等多國也無法放棄國籍。政治評論員黃暐瀚則提出折衷方案：窮盡辦法嘗試放棄後，以切結具結的方式宣誓效忠中華民國。民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀具陸配身份，2月恐成首例面臨此爭議。

國民黨黨團提案修法 為陸配參政解套

國民黨立法院黨團由總召傅崐萁、書記長羅智強領銜，提案修正《國籍法》第20條，主張讓陸配參政權排除在現行規範之外。現行《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。這項規定讓想參選公職的陸配面臨困境，因為中國實際上不允許放棄國籍，導致陸配無法符合參選資格。

國民黨黨團認為，中華人民共和國不應視為「外國」，因此主張修法讓陸配參政權不受此條文限制，為36萬陸配參政解套。

盧秀燕、侯友宜一致表態：應只有中華民國籍

然而，國民黨內部對此議題並未整合。台中市長盧秀燕在市議會面對議員江肇國質詢時明確表示：「公務人員或者是民意代表，中華民國的民意代表，應該以中華民國作為唯一效忠的對象，所以當然應該只有一個國籍，就是中華民國國籍。如果有其他的國籍是不應該的，不管是哪一個國籍，包括中國、美國、日本，或任何國家。」

新北市長侯友宜被問及盧秀燕的回答時表示，「在國家安全的前提底下，我們如何用人道的關懷，這個議題上是可以大家充分的溝通跟討論。最重要的我們的國家叫中華民國，我們每一個人就是要效忠中華民國，所以這是我們的態度都不變。」

侯友宜雖強調「人道關懷」和「溝通討論」，但核心立場與盧秀燕一致：效忠中華民國，態度不變。兩人的表態與國民黨立院黨團的修法主張有明顯出入。

陸委會邱垂正：不只中國 多國無法放棄國籍

陸委會主委邱垂正針對此議題指出，《國籍法》第20條並非只針對中配，國際間不容許放棄國籍的國家不少，包含阿根廷、厄瓜多、烏拉圭、摩洛哥等國。

邱垂正強調，這些國家的中華民國國民如果回台灣參選公職，同樣面臨無法放棄原國籍的困境。依現行規定，這些人無法擔任公職，即使上任也會在一年期限到期後被解職。

中國的國籍法怎麼說？有正當理由可放棄國籍

中國國籍法第十條雖有「其他正當理由可放棄國籍」的條文，但實際上，36萬陸配中沒有任何成功案例能夠回中國大陸放棄國籍。現實上根本辦不到。

黃暐瀚提折衷方案：窮盡辦法後切結宣誓

黃暐瀚分析，從「情理法」角度來看，36萬陸配確實應該有民意代表為他們發聲，「閩南、客家、原住民大家都要有代表，陸配的代表，他是新住民，不只陸配，外配也要有。」

黃暐瀚指出，外配可以參選是因為能放棄原國籍，「外配可不可以參選？可以。他放棄他的國籍，有沒有放棄？有。」但陸配面臨的困境是中國實際上不讓放棄。

針對如何解套，黃暐瀚提出折衷方案，「應該要窮盡一切辦法，比如說你就真的去放棄看看，中華人民共和國的國籍法裡面也有第十條其他正當理由，去試看看嘛，我怎麼知道可不可以？失敗了沒關係，失敗了回來以後，寫下切結跟具結，並且在參選之後宣誓就職的時候，放棄相關的國籍做個宣誓，然後留存我們的選務單位，效忠中華民國。」黃暐瀚認為，這個方案是「人道考量跟折衷方案」，在現行法規框架下尋求務實解決之道。

國籍法20條規定：兩種方式放棄外國籍

根據現行《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。想參選公職有兩種方式符合規定：

第一，參選前就放棄外國國籍。過去有美國籍、日本籍、巴西籍等雙重國籍的中華民國國民參選，都必須在參選前放棄外國國籍。

第二，上任後一年內放棄。如果參選時未放棄，上任後必須在一年期限內完成放棄程序，否則將被解職。

過去曾發生有立委具有美國公民身份，一路從議員當到立法委員多年，但因沒有真正放棄美國籍，後來被發現而解職。這個案例就是違反《國籍法》第20條。

李貞秀2月成首例 除非修法否則一年後解職

最快面臨這個爭議的，將是民眾黨不分區立委遞補人選李貞秀。李貞秀具有陸配身份，預計在2025年2月遞補成為民眾黨不分區立委。

依照現行《國籍法》規定，李貞秀無法回中國放棄國籍，因此不符合參選資格。但現實狀況是，她仍可能在爭議中上任，然後在一年期限到期後面臨被解職的命運，屆時將再次造成政治衝突。