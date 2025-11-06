傅崐萁下軍令狀！停砍年金修法12月三讀

▲國民黨立院黨團總召傅崐萁說，在國民黨與民眾黨通力合作下，停砍公教人員退休金修法，已正式送出委員會，最快12月可望三讀通過。（圖／翻攝傅崐萁臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨修法停砍年金，立法院司法法制委員會5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，6日再繼續審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，雖然民進黨立委反對年金改革中斷，不過在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，要拚12月完成三讀，捍衛軍公教尊嚴。

傅崐萁說，在國民黨與民眾黨通力合作下，停砍公教人員退休金修法，已正式送出委員會，藍白取得共識，決定停止調降退休年金所得替代率，且退休金須隨消費者物價指數（CPI）調整，全數條文將先交由黨團協商，再請立法院長韓國瑜召開朝野協商，最快12月可望三讀通過。

傅崐萁批評，當年民進黨粗暴進行年金改革，不僅違背政府信賴保護原則，連勞保年金改革及7年後檢討兩大承諾，至今都未履行。他強調，當初民進黨以財政困難為由進行年改，但近四年政府稅收超徵達1兆8千多億元，現在所得替代率已砍到7成以下，應讓制度改革回歸平衡。

傅崐萁指出，「不是恢復，只是停砍」，公教人員背負世代正義的不合理對待，影響權益，也傷害退休人員尊嚴，並造成國考人數銳減、優秀人才流失等負面衝擊。他強調，「停砍公教年金，找回公平正義」，國民黨將爭取軍人加薪提升現職待遇，並接下來修法檢討軍人年金，「國民黨對退休軍公教權益的保障承諾，會說到做到。」

