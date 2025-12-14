即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委陳玉珍近日力推「助理費除罪化」修法，就是要讓立委統籌助理費，甚至能免除檢據核銷，被外界質疑等同自肥。其中，同黨立院黨團總召傅崐萁更表態支持，但卻被爆出陳玉珍提出的草案內容，是由傅的國會辦公室許姓助理操刀外，又傳出傅崐萁正在追查哪些藍委助理簽連署要求撤案。只是，傅崐萁面對自己涉入「助理費除罪化」的連環爆爭議，今（14）日仍不願意正面回應記者的提問，相關畫面也隨之曝光。

傅崐萁今日上午與花蓮縣長徐榛蔚一同前往國民黨花蓮縣黨部，參加131年黨慶活動；就政院對於《財劃法》等法案不副署一事堵問時，傅崐萁並未正面回應僅回說「謝謝」後就參加活動。

廣告 廣告

快新聞／傅崐萁不願面對？涉助理費除罪化爭議連環爆 婉拒回應畫面曝

國民黨立院黨團總召傅崐萁（左）、花蓮縣長徐榛蔚（右）。（圖／民視新聞）

當傅崐萁上台致詞中就民生政策（雞蛋、口罩）、能源政策（綠能 光電）、國防經費（進口炸藥標案、潛艦）對民進黨政府進行批評，更在活動中感謝黨員在大罷免期間的幫忙，以及強調友黨合作才能在國會過半等事。

針對身兼民進黨主席總統賴清德，昨（13）天找51位黨籍立委開便當會，就爭議法案進行討論，而賴清德則考慮請行政院長卓榮泰，依憲法明文「副署權」，對於後續各項法律案因應，傅崐萁便在會中大力抨擊，宣稱此舉是正式向台灣人宣戰、向中華民國宣戰，更喊要暴政下台。

不過，傅崐萁在活動結束後走出會場，面對記者向其提問有關助理費除罪化等爭議議題時，傅崐萁仍婉拒回應，相關畫面也隨之曝光。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／傅崐萁不願面對？涉助理費除罪化爭議連環爆 婉拒回應畫面曝

更多民視新聞報導

獨家／四黨合作備戰2026！時力宣布成立選對會 台灣基進回應了

時代力量備戰2026！成立選對會 王婉諭親自掛帥

「違憲惡法」傳府院不副署 律師曝已非憲政首例：法律不生效「就不生傷害」

