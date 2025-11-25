傅崐萁修《國籍法》 學者舉香港為例：中國不用武統，只需「傅統」

記者李鴻典／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》放寬中國人參政，民進黨表示，在中國持續加大對台滲透、影響選舉的背景下，為什麼傅崐萁要急著修改國籍法，讓具有中華人民共和國國籍的人可以參選我國公職？這麼敏感的法案，藍白又為什麼聯手放行？學者則感嘆，中國不用武統，只需「傅統」。

傅崐萁提案修國籍法，中配參政免放棄國籍。（圖／翻攝畫面）

成大教授李忠憲撰文《比香港快十年：立法院一鍵開啟「合法滲透模式」》，他指出，中國不用武統，只需「傅統」。

想到幾年前台灣還在討論要不要要通過數位身分證，這個可以掌握全民所有資料的數位獨裁基礎，今天立法院已經提出了，效忠習近平的中國人也可以在台灣當公務員。

李忠憲說，這個法若通過，實質效益只有一個：中國正式獲得「法律通道」滲入台灣主權機關。傅崐萁提案本質是這樣：將「中國人」的身分，從國安風險對象 → 合法公職身分 → 合法政治參與者。

讓中國籍人士有資格進入台灣政府部門任職。李忠憲指出，一旦進入公務體系：

• 可進入行政部門

• 掌握資料、人口、戶籍、基礎建設、警政、能源

• 取得敏感國家資訊

• 建立內部人脈網路

這叫「合法化的國家滲透」。李忠憲進一步說，香港就是從公部門開始被滲透，十幾年後只剩中聯辦。幾年前我們吵著數位身分證會不會造成「數位獨裁」，今天立法院更有效率，直接讓效忠習近平的中國人也能來當台灣公務員。

李忠憲直言，傅崐萁這不是立法，是在替台灣寫一套「無需開戰、和平接管」的作業流程。

北京最愛的三部曲是：國安風險 → 合法身分 → 政治參與。

香港花了20年做到的事，台灣靠傅崐萁也許只要一個會期。若這種法真的通過，我們的法條下一頁大概會寫：「未來中國領導人，也可視為台灣人民。」

傅崐萁提案修《國籍法》放寬中國人參政。（圖／翻攝畫面）

