傅崐萁催賴清德喝大和解咖啡 張惇涵：總統、院長溝通的門一直敞開

行政院秘書長張惇涵率中央選舉委員會委員被提名人拜會立法院國民黨團。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 行政院秘書長張惇涵今（23日）下午率中央選舉委員會委員被提名人拜會立法院國民黨團，國民黨團總召傅崐萁當面喊話，希望這次是朝野合作的開始，更希望的是，總統賴清德什麼時候要跟藍白兩黨喝大和解咖啡？他們恭候也拭目以待。張惇涵則回應，賴清德總統也好、卓榮泰院長也好，溝通的門、溝通的心胸一直敞開。

傅崐萁致詞提到，中選會人事是經過朝野共同推薦，今天看到中選會主委被提名人游盈隆及其他被提名人來到立法院， 國民黨團誠摯歡迎。傅也提到，希望這一次中選會被提名人在立法院行使同意權，是朝野合作的開始，更希望的是，賴清德什麼時候要跟國民黨、民眾黨喝大和解咖啡？他們恭候也拭目以待；另對於行政院長卓榮泰要跟在野黨辯論，他們也隨時恭候，相信對國人對現在政局的瞭解是有幫助的。

張惇涵後續則回應，賴清德總統也好、卓榮泰院長也好，溝通的門、溝通的心胸一直敞開，朝野合作才能一起往前走。

另就對於台美關稅談判結果。傅崐萁提到，是台灣80年來胼手胝足打拚才奠下的基礎，可能在這一、兩年會受到空前挑戰，甚至外移；不管是兩岸關係或未來要求，執政者更應該跟在野黨一起同心協力，在野黨正是執政黨的後盾， 對外談判的時候腰桿才能挺直，真正為國人爭取最大權益。

張惇涵表示，他也希望傅崐萁能對台灣有信心，「護國神山」的主峰永遠都會在台灣，只是國力、山勢向外延伸。這兩天台股創下史上新高，今天收盤將近3萬2000點，他相信就是最好的證明。無論朝野如何競爭，更重要是為2300萬人共同合作，合作就是共同的事實跟基礎上。

張惇涵接著逐一介紹，行政院提出的7名中選會委員被提名人，包含：中選會主委被提名人的民意教育基金會董事長游盈隆、傅主委被提名人的東吳大學法律學系教授胡博硯、以及其餘被提名人律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏、東吳大學政治系教授蘇子喬、前桃園縣桃園市長陳宗義。

張惇涵表示，這次行政院是基於涵納各黨的推薦、橫跨朝野背景、兼具理論實務且具中央及地方經驗來進行提名。另外，中選會在去年11月17日發函給22個縣市選委會，就不在籍投票、公投綁大選等議題，請各縣市委員會提供書面意見，相信下周的公聽會或審查當中，這也會是朝野立委都關切的議題。

