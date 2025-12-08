傅崐萁傳接智庫執行長 綠委酸：重用反智立是政治淪喪的開始

民進黨團召開記者會。楊亞璇攝



本報今（12/8）報導，知情人士透露，立院黨團總召、國民黨中央政策會執行長傅崐萁傳出可望兼任黨智庫執行長，三位一體。對此，民進黨立法院黨團副幹事長范雲表示，反智的立委接任國民黨的智庫，這真的是政治很大的淪喪。

民進黨團今舉行「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會，並接受時事聯訪。

對於傅崐萁傳出可能接任智庫執行長，范雲指出，以自己對傅崐萁這5年多的觀察，「他是立法院非常反智的一位立委」，那反智的立委接任國民黨的智庫，這真的是政治很大的淪喪，從國民黨開始。

民進黨團書記長陳培瑜說，國民黨的政治智商是不是大降級，所以才決定重用傅崐萁，希望國民黨的政治智商要升級，絕對不要重用傅崐萁。

