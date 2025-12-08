傅崐萁兼智庫執行長三位一體？ 藍發言人轟「造謠」

國民黨團總召傅崐萁。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨智庫、國家政策研究基金會日前董事會改選，董事長由國民黨前主席朱立倫接棒給新任主席鄭麗文後，執行長職務卻仍然懸缺，今（8日）則有媒體報導指，國民黨立法院黨團總召、國民黨中央政策會執行長傅崐萁將兼任黨智庫執行長，直接讓三要職「三位一體」。但國民黨發言人牛煦庭、傅崐萁辦公室上午都予以駁斥。

《太報》報導引述不具名的國民黨人士說法指，國民黨內盛傳，傅崐萁因為執行黨主席鄭麗文、秘書長李乾龍在立院指示助理費除罪化、軍公教停扣年金相關修法互動順暢，且傅崐萁可能替黨中央設法補足在明年二月政黨補助款到位前募款6000萬元的缺口，因此雙方有默契，國民黨立委柯志恩卸任的黨智庫執行長一職將由傅崐萁接任。

但傅崐萁辦公室澄清，「沒這事」 。牛煦庭上午受訪也稱，傅崐萁有在國民黨的立法院黨團群組表示這是造謠，沒有的事情就不用多費唇舌。

