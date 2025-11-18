傅崐萁卓榮泰互嗆 韓國瑜：深呼吸喝口水

▲立法院14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院長卓榮泰與國民黨立院黨團總召傅崐萁今在立法院院會互嗆。（圖／翻攝立院IVOD系統）

[NOWnews今日新聞] 立法院14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，明訂中央對地方一般性補助款，不得少於前一年度，行政院長卓榮泰表態「全面迎戰」。卓榮泰今（18）日到立法院針對「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。國民黨立院黨團總召傅崐萁問，行政院要對誰開戰？卓榮泰回嗆，是立法院對行政院開戰。

傅崐萁批評，中央政府對地方政府的一般性補助款和計畫性補助大幅刪減，造成地方財政吃緊。他指出，今年一般性補助款被削減1300億元，計畫性補助從2954億元減編至僅剩308億元，明年行政院撥給地方的額度實際上僅增加220億元。

傅崐萁強調，禮拜五立法院通過的修正案，只是將地方原本被苛扣的一般性補助款1300億元歸還，這關係到老人照護、教育、營養午餐及地方基礎建設等基本公共服務，中央削減造成的影響不可忽視。

傅崐萁也批，卓榮泰不斷散布不實數據，稱地方增加的220億元撥款過多，是造謠誤導。他指出，與此相比，中央原本少給地方的4000多億元，才是造成地方財政困境的關鍵，修法歸還的220億元只是微薄補償。他要求行政院正視地方財政的實際困難，並呼籲中央對地方應提供合理且充足的補助，以保障地方公共服務和民生福祉。

傅崐萁並播放總統賴清德2012年擔任台南市長時，呼籲修《財劃法》，卓榮泰說，「2012年所有地方政府歲計賸餘是負500多億，今年是正800多億，地方政府財政已經好轉了，你拿2012年賴市長的話來講，這樣合適嗎？」

傅崐萁回嗆，「請問去年超收多少錢？前年超收多少錢？4年超收1兆8700億，你不會執政就請你下台，請你不要跟人民宣戰、跟賴清德宣戰，把民進黨對人民的承諾好好執行！」卓榮泰再回擊，「我們有還債，是立法院對行政院開戰，我才必須備戰，你不要一直對我們開戰！」

因質詢時間已到，立法院長韓國瑜也緩頰喊「謝謝，時間已到，謝謝傅崐萁委員、林倩綺委員質詢，謝謝卓院長相關部會首長備詢，深呼吸喝口水。」

