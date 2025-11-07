傅崐萁可爭取再連任立院黨團總召 國民黨團表決取消總召兩年條款

國民黨立法院黨團總召傅崐萁任期至明年1月底，國民黨團今天召開黨團大會，經表決取消總召最多只能當兩年的限制，此舉引發外界討論，是否在幫傅崐萁連任黨團總召來鋪路。有國民黨立委表示，當初設定限制是希望避免出現萬年總召。但也有國民黨立委說，每一屆黨團的生態不同，不應拿過去的時空環境套用到現今。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁的任期將在明年1月31日屆滿，由於現行國民黨團組織運作規則規定，總召任期一年，選得連任一次，也就是說，最多只能當兩年。隨著新任國民黨主席鄭麗文就任，各界都關注下一任國民黨團總召人選。

立法院會今天進行國家通訊傳播委員會人事同意權案記名投票表決，國民黨團上午召開黨團大會，以表決的方式，通過取消總召最多只能當兩年的限制，也引發外界討論，是否在幫傅崐萁連任黨團總召來鋪路。

不具名的國民黨立委表示，今天在黨團大會中，黨團無預警的直接拿出38名立委希望取消總召任期限制的連署書，希望黨團大會能夠處理，現場大約有30位國民黨立委出席，雖然有不少國民黨立委對於取消總召任期限制表達意見，但最終經表決，多數國民黨立委贊同取消。

有國民黨立委指出，當初黨團擬定總召相關規定時，確實有參照民進黨立法院黨團的制度，但訂定總召任期制的目的，就是希望能夠避免出現像民進黨團總召柯建銘這樣的萬年總召，導致黨團長期被個別勢力所把持。

不過，也有國民黨立委表示，每一屆黨團所面對的政治生態都不同，不應拿過去的時空環境套用到現今。現在朝野競爭激烈，總召是否擁有豐富的議事攻防的經驗很重要，且這也只是修改總召任期，總召依然要經黨團成員選舉產生，有志擔任總召的人，都可以透過登記參選來公平競爭。