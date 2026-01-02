傅崐萁同額競選續掌藍黨團總召 吳思瑤悲觀看待朝野合作前景

國民黨立法院黨團舉行黨團大會，總召一職在同額競選下，現任總召傅崐萁順利連任。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨立委吳思瑤今（2）日針對國民黨立法院黨團改選結果表示，尊重國民黨內部的幹部推選機制，但對傅崐萁在同額競選下連任黨團總召，並將持續主導國會議程，坦言對未來國會民主運作與朝野合作前景感到高度憂心。

國民黨立法院黨團今日召開黨團大會，通過新任幹部名單，其中總召一職在登記階段即已確認人選。由於僅有現任總召傅崐萁完成登記，在無人競逐、同額競選的情況下，傅崐萁在黨團成員鼓掌下，順利連任國民黨立院黨團總召。

吳思瑤指出，她尊重國民黨團對幹部人事的安排，但必須直言，傅崐萁所代表的政治路線，正是過去兩年國會民主失靈、立法品質下滑與民主倒退的重要原因之一。若傅崐萁路線持續主導未來的國會生態，對台灣民主發展而言，勢必帶來更多隱憂。

她也直言，傅崐萁主導下的國會運作，已多次出現違憲亂政與立法品質失能的問題。若未來兩年國會議程仍由此路線掌控，她對朝野合作前景相對悲觀；不過，她也強調，民進黨立法院黨團不會因此退卻，仍將持續爭取理性協商，並堅守守護民主與憲政秩序的立場。

