傅崐萁否認將兼智庫執行長傳聞 陳培瑜：盼KMT絕不要重用他

平面媒體報導，國民黨立法院黨團總召傅崐萁有望接任國民黨智庫執行長，但傅辦已經否認，外界質疑若此事成真，中央黨部、立法院與智庫「三位一體」。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（8）日表示，期盼國民黨的政治智商能夠升級，絕對不要重用傅崐萁。





今早9時45分，民進黨團召開「跨境鎮壓已入台？ 保護人身，拒絕恫嚇，防堵洗腦」記者會，包含民進黨立法院黨團副幹事長范雲、沈伯洋、陳培瑜、副書記長張雅琳出席，並於會後回應時事。

針對外傳傅崐萁可能兼任智庫執行長的傳聞，陳培瑜反問，國民黨的政治智商是不是大降級，才決定重用傅崐萁？她喊話，希望國民黨的政治智商要升級，絕對不要重用傅崐萁。







