傅崐萁告「踹桌害血壓升高」 張峻回嗆：災民的事絕不沉默

即時中心／潘柏廷報導

上（10）月27日花蓮縣議長張峻不滿藍委傅崐萁舉辦的「災後重建特別條例座談會」未邀請當地居民及議員，與抗議民眾一起直搗現場，張峻當場怒踹傅崐萁的桌子；事後傅崐萁前往花蓮地檢署控告張峻踢桌害他胸口受傷、血壓升高。警方今通知張峻到警局做筆錄，張峻則透過臉書發聲，強調會依法配合，「但災民的事，我絕對不會沉默」。

驚天一踹！傅崐萁及原住民藍委鄭天財上月27日下午在光復鄉大華村活動中心舉辦「災後重建特別條例座談會」；不過，許多民眾控訴未獲邀列席，憤而到場抗議，同樣未被邀請的張峻也和民眾進入會場，並怒踹傅崐萁的桌子。

當時傅崐萁怒罵張峻「黑道、現行犯，抓起來！」事後還前往花蓮地檢署控告張峻踢桌害他胸口受傷、血壓升高。

對此，張峻在臉書PO照並留言表示今天收到花蓮縣警察局通知，要他到刑事警察大隊做筆錄。因爲傅崐萁指控他踢桌害其胸口受傷、血壓升高。「我會依法配合，但災民的事，我絕對不會沉默」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

