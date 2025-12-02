傅崐萁喊國情報告「即問即答」 朱立倫：立委應尊重總統的方式

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

總統賴清德宣布未來8年會投入1.25兆元的國防特別預算，藍白立法院黨團不約而同要求總統赴立法院進行「國情報告」，現在卻傳出國民黨團總召傅崐萁加碼要賴總統「即問即答」而惹議。對此，國民黨前主席朱立倫今（2）日表示，若總統能向全民說明是個很好的機會，相信只要賴清德願赴立院說明，立委應尊重總統的一個方式。





國民黨智庫「國政基金會」在今日召開的董事會中完成交接，朱立倫正式卸任董事長，其職務遺缺由鄭麗文接任，而朱立倫也於會前接受媒體聯訪回應時事。

記者提問，「國情報告」部分，國民黨現在希望可以邀請總統來報告1.25兆的國防預算，您覺得賴總統應該來嗎？或是採取「即問即答」的方式，一定要報告嗎？

對此，朱立倫表示，總統是負責國家大政，尤其國防、外交、兩岸的重大決策，這次有這麼重大的特別預算，如果總統能夠來向全民說明，這是很好的機會。

至於「國情報告」方式，朱立倫強調，當然要符合憲法的相關規定，他相信總統只要願意來立法院說明，立委應要尊重總統的一個方式，讓總統能做再次說明，也讓所有的民眾的疑慮能減少，大家可以共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。





