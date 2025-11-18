傅崐萁喊話勿跟全民宣戰 卓榮泰：是立院對政院開戰

（中央社記者劉冠廷台北18日電）立法院會14日三讀通過財劃法修正案，行政院長卓榮泰表示，對於立法院在野黨團突然三讀通過，行政院會全面迎戰。國民黨團總召傅崐萁今天指出，請不要跟全民宣戰，好好執行民進黨對人民的承諾。卓榮泰回應，是立法院對行政院開戰，他才必須備戰。

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過，並備質詢。傅崐萁在質詢時提到，明年的統籌分配款多了新台幣4167億元給地方政府，但一般性補助款被苛扣1301億元、計畫型補助款減編了2646億元，所以財劃法修正後，行政院只給地方220億元。

傅崐萁表示，卓榮泰一直說在野毀憲亂政，修法也不過是把行政院苛扣地方一般性補助款還給地方政府，因為這是關係到包括老人照護、教育、地方基礎建設，這都是最基本照顧地方人民的事項。

卓榮泰回應，傅崐萁是否是認為給地方220億元太少，如果認為給地方220億元太少，那為什麼不會覺得中央少4000多億元會太多。

隨後，傅崐萁放出總統賴清德在2012年擔任台南市長時，呼籲立法院盡速修改財劃法的影片；傅崐萁問卓榮泰，「你說要全面開戰，是要跟全民開戰，還是跟賴清德市長、賴清德主席、賴清德總統開戰」，立法院通過的，都是民進黨大聲疾呼的。

卓榮泰表示，2012年所有地方政府的歲計賸餘是負的500多億元，今年是正的800多億元，地方政府已經好轉，傅崐萁拿2012年時任台南市長的賴總統的話來今天講，這樣合適嗎。

傅崐萁追問卓榮泰，去年、前年超收多少錢，4年超收1兆8700億元，請卓榮泰不要跟賴總統、全民宣戰，請好好執行民進黨對人民的承諾。卓榮泰回應，政府有還債，是立法院對行政院開戰，他才必須備戰，也喊話傅崐萁不要一直對行政院開戰。

此時，質詢時間剛好結束，立法院長韓國瑜表示，時間已到，謝謝卓榮泰相關部會首長備詢，深呼吸、喝口水。（編輯：張若瑤、蘇龍麒）1141118