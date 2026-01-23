政治中心／綜合報導

行政院秘書長張惇涵今天率領中選會被提名人，一連拜會立法院三大黨團，但國民黨團總召傅崐萁先是遲到五分鐘，一坐下就開始批評賴清德關上溝通大門，更當著張惇涵面前怒嗆行政院在造謠，但張惇涵始終保持冷靜，喊話溝通之門和心胸始終敞開。

行政院率領七位中選會被提名人，包含台灣民意基金會董事長游盈隆在內，拜會國民黨團，總召傅崐萁先遲到五分鐘，一坐下來開始把矛頭指向賴清德。

國民黨團總召傅崐萁：「在賴清德總統就職以後，把朝野協商、朝野共識溝通的門把它關起來，尤其在此時此刻也面對世界列強，三代人打拚的才奠下來的基礎，會受到空前的挑戰甚至要外移。」

廣告 廣告

行政院秘書長張惇涵：「賴清德總統也好卓榮泰院長也好，溝通的門溝通的心胸都一直敞開，護國神山的主峰永遠都會在台灣，(台股)今天收盤也將近三萬兩千點，我相信就是最好的證明。」





傅崐萁喊話賴清德喝和解咖啡 張惇涵：溝通心胸始終敞開

傅崐萁喊話賴清德喝和解咖啡 張惇涵：溝通心胸始終敞開。（圖／民視新聞）





要打開溝通之門，但話鋒一轉，傅崐萁說總預算不審，將會衝擊花東鐵路雙軌計畫是造謠，讓張惇涵也不忍了，開麥克風為自己辯駁幾句。

國民黨團總召傅崐萁vs.行政院秘書長張惇涵：「反正行政院是國內最大的造謠中心，總召不會是謠言，跟您報告延續性的計畫，但新增28億元這會被卡住，總召抱歉你剛剛說放馬過來，我們不要那麼激烈，馬年我們馬上來審查，沒有關係...我們恭候卓榮泰，就盡量...昨天已經宣...宣布了，我們就非常熱烈的歡迎好不好。」

被張惇涵一回覆，傅崐萁說話結結巴巴，同天上午張敦涵也拜會民眾黨團，面對黃國昌同樣戰力滿點。





傅崐萁喊話賴清德喝和解咖啡 張惇涵：溝通心胸始終敞開

傅崐萁喊話賴清德喝和解咖啡 張惇涵：溝通心胸始終敞開。（圖／民視新聞）





行政院秘書長張惇涵：「最後我把這個報告送給民眾黨黨團，真的是報告，也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件可以帶出去看謝謝。」

行政院針對中選會被提名人選，一連拜會三黨團，最快2月13就會進行表決，就看在野是否有「敞開心胸」，讓提名順利通過。

原文出處：傅崐萁喊話賴清德喝和解咖啡 張惇涵：溝通心胸始終敞開

更多民視新聞報導

藍白慘遭打臉！谷立言疾呼自由不是免費 張惇涵妙喻「鄰居提醒1事」

藍白要求「公開透明平台」辯論 張惇涵：立法院應該沒有會議室台子不平

小三通25週年 邱垂正：將持續提供優質服務

