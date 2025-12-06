傅崐萁喊賴總統赴立院國情報告...黃帝穎批「公然踐踏憲法」：簡直國際笑話、超越美國跟法國！

總統賴清德日前宣布提出1.25兆元「國防特別預算」，國民黨立院黨團總召傅崐萁提議，邀請賴清德赴立法院進行國情報告，並採即問即答方式。對此，律師黃帝穎今（6日）指出，傅崐萁要總統詢答，「不只踐踏憲法，更超越美國、法國，世界最扯，國民黨違憲後毫無悔意」。

黃帝穎今日於臉書發文指出，傅崐萁邀請總統到立法院針對1.25兆元國防特別預算，進行國情報告，「希望賴清德能夠到立法院有問有答一問一」。黃帝穎點出，但憲法法庭113年憲判字第9號判決，已針對國會擴權法案中「總統國情報告即問即答」判決違憲，「傅崐萁竟還提出總統詢答的要求，擺明目無法紀，公然再次踐踏憲法，凸顯國民黨違憲後毫無悔意！」

黃帝穎續指，最荒謬的是，傅崐萁不只是擴權遭判決違憲，還有三大犯罪前科，「擔任國會總召，也創世界紀錄」。黃帝穎批評，「傅崐萁違憲後，竟還要求總統詢答，更是超越美國法國，堪稱世界最扯！」

黃帝穎說明，美國「總統制」，總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式；法國「雙首長制」，總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。

最後，黃帝穎嘲諷，傅崐萁要求總統到立院國情報告時接受問答，「不只不符合我國憲法，更超越美國、法國，簡直國際笑話」。

