傅崐萁喊「憲判交公投複決」！律師開嗆了

[NOWnews今日新聞] 五位大法官上週判決過去藍白強渡《憲訴法》無效，引發熱議。對此，國民黨立院黨團喊《公投法》修法，讓憲法法庭裁判可經公投交由人民複決，讓律師林智群開嗆，「中國觀光客可以來立法院看看，沒到立法院，不知道文革還在搞」。

對於五位大法官上週判決過去藍白強渡《憲訴法》修法無效，傅崐萁痛批賴政府想用舊民意統治新民意，如此極權專制，那就讓人民來做公決，將推《公投法》修正草案」，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。

對此，林智群狠酸，「那要不要修法，阿北（民眾黨前主席柯文哲）有沒有貪污，也讓人民投票表決？反正人民最大嘛！」

林智群開嗆，「立法委員都不懂憲法了，人民就懂？我那個鄉下種田阿北一定很懂對不對？中國觀光客可以來立法院看看，沒到立法院，不知道文革還在搞。」

貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「還想民粹治國欸」、「由人民來解釋憲法？」、「乾脆修法只能藍白當官」、「大民粹時代要來了嗎」、「紅衛兵即視感」。

