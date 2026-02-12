傅崐萁喊「絕不放行」軍購！吳思瑤：就是阻礙台灣安全前進的路線

記者楊士誼／台北報導

針對軍購特別條例，國民黨團總召傅崐萁喊「絕對不放行」，稱國民黨會有自己的版本。民進黨立委吳思瑤今（12）日表示，民眾黨願意併案審查是好事，但軍購需要藍綠白一起合作，只是傅崐萁撂狠話，恐怕又要再次重蹈覆徹，也再次看到「傅崐萁路線」恐怕就是阻礙台灣安全前進的路線。

吳思瑤表示，民眾黨團鬆動，願意讓行政院版的軍購條例併案審查，「這是一個好的開始，這也是綠白合作的開始」。但是軍購要通過，不會只有綠白合作就能順利進行，而是需要「綠藍白」一起合作。但傅崐萁說國民黨會提出自家的版本，更撂狠話說「最終通過的絕對不會是院版」，傅崐萁恐怕又再次重蹈覆轍了。

吳思瑤強調，立法院不要不議而決、不要未審先判，軍購條例切莫封殺、丟包行政院的版本，讓每一個版本平起平坐，有平等被審視跟討論的權利，每一個版本的軍購條例大家就直球對決。她抨擊，傅崐萁的說法某種程度呈顯了國民黨的立法傲慢、國民黨團的「國會傲慢」。她強調，行政院版的軍購條例絕對是各個版本當中，最專業、最嚴謹、最符合台灣所需各項條件的最佳版本。

吳思瑤說，未來軍購條例可以付委審查，感謝民眾黨帶來了好消息、帶來一劑推進軍購條例的強心針。但是傅崐萁的喊話，也再次看到「傅崐萁路線」恐怕就是阻礙台灣安全前進的路線。她最後表示，無論如何新的開年，一切都是新的開始，都不會放棄努力，綠藍白都要合作。

