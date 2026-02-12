傅崐萁嗆絕不過院版軍購條例 王定宇：國民黨被親中立委耍著玩

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團昨表態，願意讓行政院版軍購條例付委併案審查；國民黨團總召傅崐萁卻怒嗆，政院版是否付委已非重點，因為最終三讀通過的「絕不會是行政院版本」。對此，民進黨籍國防外交委員會召委王定宇今日痛批，國家安全沒有黨派之分，國民黨至今卻還在被親中的傅崐萁一個人耍著玩，如果其他國民黨立委還接受如此安排，整個國民黨就跟傅崐萁、跟親共的力量綁在一起。

王定宇指出，民眾黨團贊成總統所說的「國防相關的條例跟預算是最最最優先」，也同意讓國防部的政院版軍購特別條例一併付委審查，這是好的進展。在立法院總預算不審、國防預算不審、國防特別預算和特別條例不審，通通擋在程序委員會，2月1日以後，民眾黨團有了新成員果然不一樣，期待在新會期的程序委員會，能夠看到付諸實行。

「身為國防委員會執政黨的召集委員，也願意當面向民眾黨的國防委員當面請益、好好溝通！」王定宇續指，國家安全本來就沒有黨派之分，倒是台灣的老牌政黨國民黨至今還在被親中的傅崐萁一個人耍著玩。

王定宇批評，國民黨不僅要把長期在國防委員會的立法院副院長江啟臣移出國防外交委員會，也許只因為江啟臣的想法跟鄭麗文不一樣，更要把立法院長韓國瑜移出國防外交委員會，讓國民黨的委可以紮紮實實的表達投票的意向。

針對傅崐萁稱，不會讓國防部的國防特別預算特別條例過關，還是採取杯葛國家安全的立場，王定宇痛批，大家都知道傅崐萁親中，但是不曉得親中到這麼離譜的程度，還在講7000億軍購沒有交付，但立法院的國防委員會都已經開專案報告與多次的詢答，幾乎所有先進裝備都如期交付，有的還提前，延遲的項目也都在趕工當中，美國自己的需求跟全球買家也都有延遲。

王定宇強調，軍購的進度到哪裡，付款就會到哪裡，也沒有說付錢在那裡，武器沒有進來這個事情。如果還是拿中國農場的造謠在國會阻擋國防預算、國防特別條例，只會讓台灣人民看到中國國民黨，越來越像是中國共產黨在台的組織。

他喊話，相信多數國民黨人不願意看見這樣的發展，傅崐萁一個人要擋下所有的國家安全相關的預算跟法案，就看國民黨委員接不接受這樣的安排。如果國民黨接受，整個國民黨就跟傅崐萁、跟親共的力量綁在一起，台灣人要自救該怎麼做，高市早苗在日本已經示範過一次了。

