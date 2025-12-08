傅崐萁嗨挺助理費除罪化！他罵：守法很難嗎

▲國民黨團總召傅崐萁公開力挺「助理費除罪化」，引發國會助理圈全面炸鍋。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，主張助理費由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，也就是可以直接匯入立委個人帳戶，國民黨團總召傅崐萁更公開力挺，稱此為「進步法案」，遭質疑是明目張膽地自肥，更掀起國會助理圈全面炸鍋。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌開罵傅崐萁：「守法有那麼難嗎？」並提出數點質疑。

張育萌指出，原本立委收入每個月19萬，按照陳玉珍提案，助理薪水以後通通匯進立委戶頭，等於每個月變相增加50萬，不用核銷也不用單據。中華民國總統1個月也才月薪50萬，陳玉珍大筆一揮，幫113位立委通通加薪，超越總統和五院院長，「以後想一夜暴富，就請來競爭不分區立委」。

張育萌續指，國民黨團助攻下，「助理費除罪化」法案前天已經付委。當天，立法院助理工會罕見發聲明，直指「反對倒退修法」，工會話講得很重：「廢除公費助理制度，讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治。」等於是這些立委胡搞瞎搞，員工已經看不下去，就算可能會被針對，也要站出來嗆聲。

張育萌提到，連國民黨立委牛煦庭也說：「公費助理制度有存在必要。」直接表態反對把助理費「全部回歸大水庫」；國民黨助理群組砲聲隆隆，在傅崐萁說助理費除罪化是「進步法案」之後，直接大酸「進步法案，哈哈哈」、「忍兩天了」、「工作尊嚴蕩然無存」。

「台灣社會有良知、台灣人有智商，傅崐萁一次挑戰兩者的底線。」張育萌質疑，傅竟然為了護航法案，鬼扯「我們其實是保護這些助理」，說修法是讓助理的薪水不用捐出去給辦公室，請傅崐萁回答：「助理薪水匯到立委戶頭，如何防止助理不必被強迫捐薪？」

張育萌再指，傅崐萁說這些攻擊的都是「綠嘴」，有夠匪夷所思，請問傅崐萁：「助理工會是綠嘴嗎？國民黨助理們是綠嘴嗎？還是，牛煦庭是綠嘴？」要修法可以，請傅崐萁和陳玉珍大聲告訴台灣社會：「我怕我會貪污，所以我讓貪污合法化。」有些問題是沒有黨派之分的，張育萌強調，他找不到任何理由，支持助理費除罪化，這種大是大非的問題，是沒有黨派之分的。

