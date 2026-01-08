傅崐萁害新北市人均全國吊車尾！蘇巧慧：咬牙爭取營養午餐免費

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今(1/8)表示，新北市公立國中小營養午餐應該免費，若當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。昨天民進黨新北議會黨團也透過提案連署，全力支持這個政策。

民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧，資料照，許詠晴攝

針對免費營養午餐議題，台北市長蔣萬安在日前宣布全面免費，於今年9月起實施，基隆也跟進，彰化、南投已實施多年、苗栗宣布今年即將實施，台中市、高雄市稍早也宣布9月起實施免費營養午餐。

蘇巧慧在臉書發文指出，自己支持新北市公立國中小營養午餐應該免費，若當選市長，會立刻做，免費之餘還要提升品質，讓學童吃得更好。昨天民進黨新北議會黨團也透過提案連署，全力支持這個政策。

蘇巧慧說，然而，此議題也更凸顯國民黨立院黨團總召傅崐萁版《財劃法》的荒謬，台北市的財政能力原本就是全國最好，傅崐萁主導的黑箱《財劃法》修法後更是錦上添花，人均暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，傅崐萁真的對新北非常不公平。

蘇巧慧表示，所以同樣的營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在，儘管如此，自己仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔。

