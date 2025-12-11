傅崐萁對連署反除罪化撤案助理「查水表」？ 傅辦駁子虛烏有

國民黨團總召傅崐萁。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化的相關修法案延燒，國會助理今（11日）發出連署聲明，再呼籲陳玉珍撤回讓助理失去勞動權益保障的提案，並至少有跨黨派立委辦公室共284位助理連署。今（11日）卻傳出國民黨團總召傅崐萁正在追查哪些藍委助理連署 。對此，傅崐萁辦公室則駁斥：「子虛烏有！」

國會助理的連署聲明提到，截至今天上午11點為止，共49間民進黨委員辦公室、24間國民黨委員辦公室、5間民眾黨委員辦公室，共計284位助理連署。謝謝這284位助理們的合作與幫助，讓助理們的心聲可以真實呈現，並共同捍衛勞動權益，衷心感謝每一位助理的不同聲音與鼓勵，更期盼國會助理權益能受到保障，不被剝奪。

稍早卻傳出，傅崐萁正在對連署的助理「查水表」，追查哪些藍委助理連署，令不少連署助理感到恐懼。

政治工作者周軒表示，目前雖僅是傳言，但已造成部份寒蟬效應，許多助理對此感到恐懼，深怕為了維護自己的權益，波及到老闆和工作。有助理受訪表示，他們並不反對助理費除罪化，但不能影響到助理權益，但這個法案明顯是自肥，無法支持，如果黨團真的要繼續推，就撤案提出新案，不要因人設事。

