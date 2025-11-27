傅崐萁小心！「關狗籠立委」將參選花蓮縣長

▲曾被關狗籠的前立委廖學廣，將挑戰花蓮縣長寶座。（圖／翻攝廖學廣臉書）

[NOWnews今日新聞] 花蓮縣長徐榛蔚明年底將卸任，未來的花蓮縣長成藍綠兵家必爭之地。前立委廖學廣證實，已啟動投入花蓮縣長選舉的前置作業，團隊目前已在縣內布設電子看板，陸續釋放參選訊息作為選情試水溫，目標是讓六成以上縣民知道他的參選動機。廖學廣強調未來將以無黨籍身分參選，目前選戰策略仍在整合，時機成熟時會正式向鄉親報告。

廖學廣雖已淡出政壇多年，但將重心放在生態與原住民產業。他指出，近年花蓮屢遭災害衝擊，讓他重新思考地方發展方向。他認為花東縱谷兩側的大量檳榔林與休耕地不應被視為問題，反倒具備轉型契機。他主張導入咖啡產業，在不必全面砍除檳榔的情況下，形成具景觀價值的「咖啡園廊帶」。

廖學廣長期投入蝴蝶保育，自認對花東生態脈絡相當熟悉。他也提出「蝴蝶王國」構想，可將瑞穗以南適合蝶類棲息的區域，打造成蝴蝶咖啡庭園、平地蝴蝶森林等景觀帶，結合原住民文化與在地農產，形塑觀光亮點。他認為，「那些土地不是廢棄，而是被誤會很久的地方資產。」

花蓮縣光復鄉9月因馬太鞍溪堰塞湖潰堤，釀成重大災情。廖學廣坦言未第一時間進災區，是為避免被誤會作秀。他認為光復馬太鞍溪等流域的長期淤積，已嚴重影響安全與土地利用。他建議可將這些砂石回用於地方公共建設素材，尤其若「花東快速公路」建設能就近取材，將可大幅降低成本，並同時改善易淹水地區，攸關花蓮長遠發展。

今年已71歲的廖學廣，早期是民進黨員，擔任過台北縣議員、台北縣汐止鎮長，立委、國代，從政期間最有名的是關狗籠事件。他因擅長炒作議題，與汐止地方人士不合，1996年在擔任立委期間，在汐止家中遭持槍綁匪綁架，被挾持到林口山區，禁錮狗籠之中，不過綁匪未對廖學廣施暴，還在狗籠上蓋著紙張以遮陽，外灑石灰粉以防毒蛇，點了蚊香，並買了報紙與礦泉水供廖學廣取用。

不過特別的是，還在狗籠外寫了「替天行道」四個大字，警告意味濃厚，事後廖學廣一口咬定是藍委羅明才父親羅福助所為，因廖學廣曾批羅福助是「黑道立委」。6年後，天道盟太陽會基隆仁愛組組長「阿風」謝金峰被逮捕，但沒有明確證據顯示事件與羅福助有關。

2001年底，廖學廣競選連任立委失利，2008年，廖學廣再度以無黨籍身分競選立委，但仍落敗，之後逐漸淡出政壇。

