傅崐萁帶頭修法 中配參政免棄國籍 王義川：難怪鄭麗文說2028不一定有和平選舉

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，讓中國籍配偶參政權不受《國籍法》規範，引發爭議。對此，民進黨立委王義川痛批，難怪國民黨主席鄭麗文說2028不一定有和平選舉；陳培瑜立委也砲轟根本就是親中，幫中國引進參政大軍。





傅崐萁提出《國籍法》修正草案，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法第20條放棄國籍規定。





對此，王義川25日透過Threads發文直呼「難怪鄭麗文說2028不一定有和平選舉？」，中國人可以效忠中國、效忠中國國家主席習近平，又擔任中華民國公務員，又可以選總統、縣市長、立委、議員、村里長。

王義川直言，國民黨提案中配6年改4年領中華民國身分證，中國馬上會要求國民黨提案改成結婚當天領中華民國身分證，4個月後就可以投票了。若再補上四等親可以結婚，中國人來領身分證速度更快。來台依親用健保，掏空健保資源，更是大倍數成長，「台灣人為了阻擋中國指揮國民黨惡搞，要出來輸贏的日子近了！」





此外，陳培瑜也指出，藍白一直在立院推出親中法案，25日在程序委員會推出的《國籍法》修法最為荒謬，不敢用國民黨團名義推出，而是傅崐萁和其他國民黨立委的連署，「你們這些區域立委要如何對選民交代 ?」





陳培瑜痛批，傅推出的修法版本讓中國人可以用「雙重國籍」在台灣參政，但台灣人若要參政、擔任公職卻「不可以有雙重國籍」，傅的修法在台灣這個土地上，保障中國配偶的參政權，卻排擠了台灣人，這是幫中國引進參政大軍的修法嗎？背後目的為何？





「我們不想再次指控你親中，你根本就是親中」，陳培瑜喊話傅崐萁，「你就直接公開承認吧，因為你的修法，已明顯展現意圖」。

