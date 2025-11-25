傅崐萁帶頭推修《國籍法》幫中配參政權解套 陳培瑜批意圖親中

為幫中配爭取參政，國民黨立院黨團總召傅崐萁領銜提案修《國籍法》。（資料照）

為幫中國籍配偶爭取參政權，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提《國籍法》修正草案，擬新增中配依法取得台灣戶籍後，參政、擔任公職就不受《國籍法》第20條須放棄外國籍規定，預計28日院會一讀付委，對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（25日）回應，指如果藍白繼續違背民意，最後會遭公投制度反撲，黨團書記長陳培瑜則批傅「根本就是親中」，直指傅崐萁修法已展現意圖。

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華因中配身分遭解職，鄧向花蓮縣府提訴願後，原處分遭撤銷，內政部長劉世芳18日表示，《國籍法》第20條沒有解釋空間，面對國民黨提《國籍法》修正草案，她今（25日）強調，《國籍法》針對中華民國以外所有外國籍，無一例外，並直指若將特定國家、地區修法排除才是標籤化處理。

鍾佳濱今表示，「當國會多數倒行逆施、胡作非為時」，就是公投制度發揮力量之時，他認為，國會怠惰、不願實施福國利民法案，國民就能透過公投提案，要求立法院制定相關法案，反之亦然，鍾佳濱指出，若法案一味服膺對岸立場、符合中共要求，強加制定於台灣2300萬人民頭上，不僅中華民國法律體制不容許，台灣人也不會接受。

陳培瑜指出，「藍白一直在立院推出親中法案」，並點名今在程序委員會推出的《國籍法》修法最荒謬，她質疑「不敢用國民黨團名義推出，是傅崐萁和其他藍委連署」，反問藍營區域立委要如何對選民交代。

陳培瑜同時指出，傅推出的修法版本可讓中國人「雙重國籍」在台參政，但台灣人若要參政、擔任公職則「不可有雙重國籍」，痛批傅崐萁推動修法已明顯展現意圖，直言「我們不想再次指控你親中，我根本就說你根本就是親中」。





