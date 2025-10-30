傅崐萁座談「獨漏光復2議員」 吳崑玉揭「背後有鬼」！

論壇中心/綜合報導

國民黨立委傅崐萁、鄭天財昨(27)日在花蓮光復鄉舉行重建條例座談會，許多災民不滿未被通知參加。無黨籍花蓮縣議員楊華美揭露，該場說明會出席的10位縣議員當中，有卓溪、瑞穗的，唯獨「光復鄉的2個議員」張峻跟蔡依靜沒有受邀，十分諷刺。專欄作家吳崑玉也直言，排除具代表性的人物，傅崐萁明顯是「心裡有鬼」。

楊華美在《台灣向前行》節目中表示，傅崐萁每一次的會議都是洗腦大會，會找特定支持者進場之外，甚至該場座談會，約有一半的局處長都有出席，這讓楊華美不禁質疑，傅崐萁身為立委卻能指揮這麼多的局處長，「他是不是地下縣長」？楊華美也進一步指出，現場10位議員，卻唯獨沒邀光復災區的議員，此舉明顯是「非常政治的手段」。

吳崑玉聽聞後直言，張峻是花蓮縣議長，也是光復鄉受災戶，可說是最具代表性的一員，傅崐萁卻不找，選擇關著門弄就是「心裡有鬼」，講白了就是想把「錢包起來自己幹」。

