傅崐萁得無限期任總召 陳培瑜稱毫無期待：國民黨內鬥要開始了？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立院黨團今（7）早召開黨團大會，刪除黨團總召得連任一次條款，讓傅崐萁有機會無限期擔任總召。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，黨主席鄭麗文曾希望林德福當總召，難道國民黨內鬥要開始了？希望傅崐萁接下來能理性討論預算與法案，不要因為討厭民進黨就阻擋有意義的案子。

陳培瑜說，這些國民黨委員似乎是認同，傅崐萁過去一年半在立法院做毀憲亂政的事情。（資料照）

陳培瑜在立法院受訪時直言，不知道要跟國民黨說恭喜，還是說聲遺憾。如果國民黨人願意為了傅崐萁，因人設事更改他們黨團的內部規定，只能說這些國民黨委員似乎是認同，傅崐萁過去一年半在立法院做毀憲亂政的事情，「我只能說，我對國民黨已經沒有任何期待了。」

陳培瑜也提到，不知道大家還記不記得，鄭麗文剛當選主席的時候，還有點名林德福，希望他可以擔任召委，難道鄭麗文跟傅崐萁要公開表示決裂不合？國民黨內鬥已經要開始了嗎？

陳培瑜表示，距離下屆立委選舉還有兩年多時間，立法院黨團在預算、法案上都需要積極合作，如果傅崐萁真的繼續連任總召，希望他能如實、理性地討論預算跟政策，不要只是為了破壞執政黨的行政效率，或因為討厭民進黨，而阻擋很多對人民有意義的預算與法案。

不過，鄭麗文今天出席馬習會10週年研討會時澄清，自己從未介入國民黨團內部選舉，包括總召在內，之前關於林德福的新聞完全是子虛烏有，並非事實，她曾是國民黨團出身，也擔任過國民黨黨團幹部，國民黨一向尊重黨團自主，今天黨團大會所做的決議或選舉，她都不會過問。

