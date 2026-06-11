傅崐萁心腹也捲入！花蓮2.7億營養午餐弊案 爆副縣長顏新章遭祕密約談

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花蓮縣副縣長顏新章傳出被列為貪污案被告，今被約談到案。（花蓮縣政府官網）

總經費高達2.7億元的花蓮縣「免費營養午餐」，日前爆出圖利特定廠商的爭議，教育處盧姓前科長、國民黨花蓮縣議員吳東昇及涉案業者經約談後獲得交保，今（11日）再傳出國民黨花蓮縣立委傅崐萁的心腹、副縣長顏新章也涉入此案，遭檢方列為被告。

免費營養午餐圖利業者 刪掉限制重新招標幫開路

據悉，花蓮縣2023年針對國中小營養午餐進行招標，當時有7家業者投標，其中6家為前一年度得標業者，另1家因資格不符被取消。

此案關係到全縣2萬多名學生的飲食權益，年度經費高達2.7億元，縣府教育處後續將原本規劃的兩大標案撤銷、改成10個小標案，刪除相關資格限制，讓原本不符合資格的另1家成功重新投標並得標，涉嫌圖利業者。

吳東昇等人遭約談後交保 爆連副縣長也捲入

《鏡報》報導，檢調今年5月展開首波行動，吳東昇及教育處前科長、涉案業者等人經約談後，依貪污罪諭令以5萬至30萬元交保；而今案情又傳出有重大突破，縣長徐榛蔚夫婦的「頭號心腹」、副縣長顏新章也被列為被告約談，今祕密約談到案，其在本案扮演的角色為何，以及案情是否持續將延燒，引發各界關注。

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