傅崐萁快看！何啟聖明赴花蓮拜會張峻 「這人」將全程陪同
即時中心／潘柏廷報導
國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚任期將屆滿，吉安鄉長游淑貞、花蓮市前市長葉耀輝、資深媒體人何啟聖皆有意參選，但花蓮縣黨部未將何啟聖列入名單，理由是對方黨籍和戶籍不在花蓮。不過，何啟聖今（20）日中午參加網路節目專訪談參選理由外，更將在明（21）日上午10時30分拜會花蓮縣議會，並向議員請益、交流，且由無黨籍議長張峻接見；預計下午2時30分拜會葉耀輝，而孫文學校總校長張亞中均會陪同。
何啟聖今日接受網路節目「中午來開匯」專訪後在臉書表示，在所有問題之中，最尖銳、也最常被提出的莫過於：「你不是花蓮人，也未曾在花蓮擔任公職，憑什麼選花蓮縣長？」
他說首先，當花蓮光復鄉在九二三洪災中承受巨大衝擊時，從全國各地湧入災區的「鏟子超人」，不分彼此、聞聲救苦。花蓮人從未問過一句：「你從哪裡來？」因為在苦難面前，真正重要的不是出身，而是願不願意伸出援手。今天，當花蓮長期陷於政治堰塞湖、形勢岌岌可危之際，他深信花蓮不會拒絕一個願意全心付出、誠心投入的外地人。
其次，何啟聖稱一切依制度、規則、辦法執行，不是誰說了算，如果在國民黨任何一項相關提名辦法中，有明文規定他不具備參選資格、條件，他會立即退出這場競逐，毫無怨言。但若一名黨員在制度上合格、在意志上堅定、在熱情上真誠，願意為公共事務承擔責任，政黨理應給予鼓勵，而非勸退，更不是因為「特定人」的顧慮，設下排他的門檻。
第三，何啟聖認為，也正因為他不是花蓮人，沒有地方派系的包袱與糾葛，才能更純粹地站在公共利益的立場，為花蓮的建設與發展提出創新想法、全力以赴，而不必左支右絀、瞻前顧後。
同時何啟聖提到，在訪談中，自己也向外界透露，明天（週三）將拜會花蓮縣議會，向議員們請益，「特別感謝張峻議長展現開闊的胸襟與公共精神，以『只要對花蓮有利的人才，都應張開雙臂歡迎』的態度，促成這次交流，讓不同觀點能在理性對話中相互激盪」。
最後，何啟聖強調，花蓮不屬於任何家族，也不該被任何勢力綁架。它屬於願意為這片土地承擔責任的人，「我走進花蓮，不是為了權位而來，而是為了讓制度回到公平、讓選擇交還人民、讓花蓮重新被打開。這條路不容易，但只要方向正確，我願意窮盡所有的氣力，走到最後」。
