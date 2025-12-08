傅崐萁恐接任藍智庫執行長？ 綠酸：政治淪喪從國民黨開始

民進黨立委范雲。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 據媒體報導，國民黨團總召、國民黨中央政策會執行長傅崐萁，可望兼任財團法人國家政策研究基金會執行長（國民黨智庫），成為黨團、智庫、政策會三位一體。對此，民進黨團今（8）日開酸，國民黨的政治智商若要升級，就絕不要重用傅崐萁。

國民黨智庫、國家政策研究基金會日前召開董事會改選，但執行長一職依舊懸缺。外傳國民黨團總召傅崐萁有望接任，但隨即遭到國民黨否認，傅崐萁稍早在黨團群組表示，這是造謠。

不過，在民進黨團記者會時，記者仍問到該議題，綠委范雲表示，以她對那個傅崐萁這5年多的觀察，傅崐萁是立法院非常反智的一位立委，那反智的立委接任國民黨的智庫，她認為，政治的大淪喪，從國民黨開始。

民進黨團書記長陳培瑜認為，國民黨的政治智商是不是大降級，所以才決定重用傅崐萁。所以她想回應剛剛范雲所說的，希望國民黨的政治智商要升級，所以絕對不要重用傅崐萁。

