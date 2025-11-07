傅崐萁成萬年總召？國民黨廢總召2年條款 徐巧芯：原本的制度不合理

記者陳思妤／台北報導

國民黨立法院黨團現任總召傅崐萁的任期將到明年1月底屆滿，不過，國民黨立法院黨團今（7）日投票通過，刪除總召得連任一次、任期最長兩年的規定，代表傅崐萁明年可以繼續爭取連任。對此，國民黨立法院黨團副書記長徐巧芯表示，原本的制度不合理，若大家有共識要推派特定人選，卻因為這個條款沒辦法競選，對黨團戰力會是負面的。

國民黨團今天通過，刪除總召得連任一次、任期最長兩年的規定，徐巧芯在國民黨團記者會中證實，這是由大家投票決定。徐巧芯表示，她的態度是，只要有人想競選總召，民主黨團的制度都應該要給予選舉的權利，原本制度只能當幾次，「我覺得並不是非常合理」，若有兩個人站出來要當，那就由黨團成員投票。

徐巧芯指出，如果硬性規定當過兩次不能當，若會期當中遇到特殊情況，大家有共識希望推派特定人選，但卻因為這個條款沒辦法競選，對黨團整體戰力跟影響就會是負面的。

徐巧芯也認為，這次提案是針對總召，但她覺得黨團所有幹部都不應該規定只能當幾任，應該是有意參選的人都可以參選，由黨團成員來決定是誰來擔任，有可能只當一年，也有可能在大家共同支持下當第三年、第四年。

徐巧芯說，讓樣的制度有比較大開放性，碰到不一樣會期的議題，以及黨團不一樣需求時，有不一樣的合適人才可以被大家支持，或是擔任總召這個職位。

