傅崐萁成萬年總召？網酸「傅近平誕生」：效法習大大
政治中心／綜合報導
國民黨立院黨團今（7）日召開黨團大會，解除總召任期為1年、連選得連任1次之規定。換句話說，現任總召傅崐萁原先本任期結束就該交棒，現在可繼續爭取連任。消息曝光後，經常透過社群評論時事的臉書粉專《孟買春秋》就發文開酸，這樣的做法完全是「效法習大大」，不少網友也看不下去，痛批傅崐萁根本是「傅近平」。
現任總召傅崐萁原先本任期結束就該交棒，現在可繼續爭取連任。（圖／民視新聞網）
今（7）日上午國民黨立院黨團召開黨團大會，經過內部表決後，決議廢除黨團總召任期限制。依據國民黨團過去規定，黨團總召任期一年，連選得連任1次，黨團總召如果成功連任，最多可擔任總召兩年，俗稱「兩年條款」，現今廢除後，意味著現任黨團總召傅崐萁，將可再次爭取連任。
消息曝光後，立刻讓眾網友們傻眼，開嗆「跟中國共產黨的作法如出一轍！」、「傅近平誕生」。（圖／翻攝自周軒臉書）
消息一出，政治工作者周軒火速透過臉書分享此事，立刻讓眾多網友傻眼，痛批「不只長得像習近平，連做事都一個樣了」、「感覺整個國民黨都被中國綁架，同一條船了」、「傅近平誕生～文成武德，澤被蒼生，千秋萬世，一統江湖」、「跟中國共產黨的作法如出一轍！」、「直接修到連任斷氣就好了啊」、「吃相真的有夠難看」；另外，臉書粉專《孟買春秋》也轉發該貼文，開酸「效法習大大」。
傅崐萁被問到是否有意願繼續連任，表示「希望大家別想太多」。（圖／民視新聞網）
不過，雖然傅崐萁現在有望可繼續爭取連任，但也有另一種說法，稱是國民黨內部疑似想「卡傅」，不讓他爭取立法院副院長大位。對此，傅崐萁受訪時則表示，雖然黨團會議他沒有參加，但黨內民主決議，他都予以尊重，目標是放在團結一致，認為最重要的關鍵，是在朝野之間武器是否均等；至於是否有意願繼續連任總召，傅崐萁則表示「希望大家別想太多」。
