傅崐萁扯特別預算加維保「4.5兆」 國防部打臉：上限就是1.25兆

國民黨立法院黨團總召傅崐萁上午召開記者會，指稱總統賴清德提出的特別軍購預算不只1.25兆元，若連同後續延壽和維修，總金額將近4.5兆元。對此，國防部強調，預算上限即為1.25兆。(記者陳逸寬攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院本會期今(30)日最後一天，國民黨立法院黨團總召傅崐萁上午召開記者會，指稱總統賴清德提出的特別軍購預算不只1.25兆元，若連同後續延壽和維修，總金額將近4.5兆元。對此，國防部強調，預算上限即為1.25兆，且新式裝備有助降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

傅崐萁今上午在立法院議場前聲稱，賴清德提出的特別軍購不只1.25兆元，連同後續延壽和維修，總共將近4.5兆元，要求賴清德必須到立法院跟國人講清楚這筆預算到底怎麼用、何時付款完畢及武器何時到位。

針對國民黨團指控軍購特別預算隱藏龐大後續成本，國防部晚間發布新聞稿嚴正澄清指出，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以8年時間，投入1.25兆預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

關於武器全壽期成本議題，國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間的增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統的延壽或維修費用，亦採取不同編製基準。

國防部強調，將依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置之平衡。

