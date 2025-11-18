傅崐萁指馬太鞍重建預算行政院補助不公 再批堰塞湖仍無解 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

立法院今（18）日進行「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」報告詢答，國民黨團總召傅崐萁質詢時指出，相較於丹娜絲重建預算有25%直接用於災民，花蓮災民實際拿到的補助僅佔預算6％，而堰塞湖接連2次壩堤，水利署輕忽怠惰、中央又無力解決。傅崐萁感嘆，行政院長卓榮泰心中根本沒有人民，而馬太鞍溪災區重建需時4、5年，居民加工作人員逾萬人，每年應固定做健康檢查，建議衛福部給予補助。

廣告 廣告

傅崐萁指出，11月13日鳳凰颱風造成堰塞湖再度溢流釀災，顯示經濟部「老大心態」，從去年康芮颱風光復鄉長希望填補2個堤坊破口，到今年7月明利村長求援，政府完全失靈無視。他說，過去5年在花蓮縣政府積極請求下，河川局才同意由地方政府疏濬2百多萬立方的土石，如果中央妥善處理，今天河床不會這麼高造成溢流。

此外，同樣是颱風重建預算，傅崐萁以數字說明政府給雲嘉南和花蓮人民的補助款不盡公平。傅指出，馬太鞍溪堰塞湖災後重建300億元預算，實際補助給受災戶12.85億加上農業補助5.73億，加起來18.58億，僅佔重建預算6％。

傅崐萁再指，丹娜絲重建預算600億，直接救助雲嘉南人民共153.63億，佔預算25％。嘉南地溫室每戶補助50萬，而花蓮報損汽車1台5萬元、機車1台1萬元，同樣農損且都是民眾的生財器具，他盼政府能以同理心對待所有災民。

「對於中央質疑他炸湖想法卻無解決之道，感嘆卓榮泰草菅人命，心中沒有人民。」傅崐萁表示，目前馬太鞍溪堰塞湖還有1億多立方土石，何時可解決？會不會第3次溢流？光復鄉一遇風雨就須撤離8千多人？傅建議邀請國內外專家共商處理，也可諮詢居住當地多年的原民耆老。

照片來源：傅崐萁辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

張勝德爭取國民黨縣長提名 指宜蘭現在最需要的不是政治聲量

中午來開匯／擔憂台灣政治堅壁清野 林岱樺舉台派為例：台灣很小、政治應該要加法

【文章轉載請註明出處】