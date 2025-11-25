傅崐萁提了！中配參政免放棄國籍 王義川：難怪說2028不一定有和平選舉

記者陳思妤／台北報導

傅崐萁提案修國籍法，中配參政免放棄國籍（圖／翻攝畫面）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，要讓中配參政不適用放棄國籍的規定。對此，民進黨立委王義川今（25）日直呼，中國人可以效忠中國、效忠中國國家主席習近平，又擔任中華民國公務員，又可以選總統、縣市長、立委、議員、村里長，難怪國民黨主席鄭麗文說2028不一定有和平選舉。

國民黨團日前宣示要修法，讓中配參政不受《國籍法》限制，國民黨立委羅智強還稱，大陸地區不是外國，從頭到尾沒有《國籍法》適用的問題。

如今，傅崐萁也真的提案要修《國籍法》修法，稱大陸地區人民取得台灣地區戶籍後，其公職參選及任職資格，仍以兩岸條例為依據，「不適用本法第二十條之放棄外國國籍規定」。

「難怪鄭麗文說2028不一定有和平選舉？」王義川在社群平台直呼，中國人可以效忠中國、效忠習近平，又擔任中華民國公務員，又可以選總統、縣市長、立委、議員、村里長。

王義川預言，國民黨提案中配6年改4年領中華民國身份證，中國馬上會要求國民黨提案改成結婚當天領中華民國身份證，四個月後就可以投票了。

王義川也示警，如果再補上四等親可以結婚，中國人來領身分證速度更快，來台依親用健保，掏空健保資源，更是大倍數成長。他無奈說，台灣人為了阻擋中國指揮國民黨惡搞，要出來輸贏的日子近了。

