傅崐萁提修法陸配參政免放棄國籍 立院付委審查

（中央社記者郭建伸台北28日電）國民黨立委傅崐萁提出國籍法修正草案，增訂大陸地區人民參選公職資格均依兩岸人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍規定。立法院會今天宣讀報告事項時，傅崐萁所提國籍法草案順利付委審查。

近期有陸配公職人員因中華人民共和國國籍問題被解職，立法院國民黨團擬提修法保障陸配參政權，避免陸配因國籍問題遭解除公職。

傅崐萁等人近日提出國籍法第1條修正草案，提案說明指出，憲法增修條文第11條明定，自由地區與大陸地區人民的權利義務，得以特別法為規範，而「台灣地區與大陸地區人民關係條例」（兩岸人民關係條例）即為此特別法，已就大陸地區人民的戶籍、身分、就業、公職參選及任職資格等事項作成完整規範。

提案說明指出，現行國籍法僅規範中華民國國籍取得、喪失、回復與撤銷，未明確揭示其對大陸地區人民的適用界限，實務上有混同國籍法第20條放棄外國國籍規定與兩岸人民關係條例適用情形，影響法律體系的明確性與可預見性。

草案明定，國籍法對大陸地區人民之適用，依憲法增修條文第11條及兩岸人民關係條例的特別規定，而大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，其公職參選及任職資格，均依特別法規定，不適用國籍法第20條放棄外國國籍規定。

立法院程序委員會日前將傅崐萁所提國籍法草案列入28日院會議程，立法院會今天宣讀報告時，現場沒有人提出異議，傅崐萁所提國籍法草案順利付委審查。（編輯：蘇志宗）1141128