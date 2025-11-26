傅崐萁提告「踹桌害血壓升高」 張峻：為災民絕不沉默

政治中心／倪譽瑋報導

傅崐萁控張峻踹桌害他受傷，如今張峻去警局做筆錄，強調「我會依法配合」。（圖／翻攝自張峻臉書）

花蓮光復鄉災情持續修復，先前立委傅崐萁在災區辦重建座談會，花蓮縣議長張峻不滿對方未通知光復在地議員，許多災民也不知有座談會，便衝進會場踹桌子，傅崐萁指控他的暴力行為害自己胸口受傷、血壓升高，進而提告。今（26）日張峻去警局做筆錄，他表示會配合法律程序「但災民的事，我絕對不會沉默。」

10月花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，當月27日下午，傅崐萁、立委鄭天財等人在花蓮縣光復鄉大華村活動中心，舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，傳出許多災民都不知道有這場會議，聚在場外抗議，張峻也未被邀請，他到場發現許多災民無法參與座談會，不滿地進場踹傅崐萁的桌子。

先前張峻與傅崐萁爆發衝突，前者踹桌後，兩人開始不斷互罵。（圖／翻攝畫面）

當下傅崐萁與張峻在會場互罵，最後張峻從活動中心走出來，喊話縣府官員給個交代。事後傅崐萁辦公室稱，開會通知早透過鄉鎮村里長發給所有災民，因場地有限，所以請村里長統計代表出席人數，指控張峻「帶數十人到場外叫囂」主辦單位當下邀他進來，對方卻持續怒罵；傅崐萁本人也說，「嚴厲譴責暴力行為，不容許暴力份子在公共場合危害一般民眾」。

傅崐萁指控張峻踢桌子害自己胸口受傷、血壓升高；如今張峻收到花蓮縣警察局通知，要到刑事警察大隊做筆錄，他在11月26日赴警局，並強調「我會依法配合，但災民的事，我絕對不會沉默。」

