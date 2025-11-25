傅崐萁提案修國籍法 她驚喊：再來，我們會看到中國人參選台灣總統嗎？

記者李鴻典／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》，要讓中配參政不適用放棄國籍的規定，預計最快11/28（五）完成一讀。對此，反紫光奇遊團成員許美華說，這條涉及「憲法增修條文」，已經違憲了吧？台灣現在真正的危險不是戰火；而是「合法」被中國接管！而藍白在國會正在做的，就是打造台灣「合法」被中國接管的架構。

民進黨立委林月琴說，國民黨修《國籍法》？國家忠誠不容妥協！她表示，讓人不禁質疑：難道是想保障中共國民的參政權嗎？擔任公職，就必須放棄外國籍、維持單一國籍，這是為了確保對國家的忠誠。國民黨推動這樣子的修法，是否將為中共開啟參政的後門？國家主權和安全，絕不容許模糊和鬆動！

林智群律師則表示，國民黨提案修國籍法，修法後，中國人民不需要放棄中國籍，就可以參選、擔任台灣公職。既然可以當公務員，到國安局工作、被親中總統選進國安會工作，也是可以的。國民黨選舉時說要通過福國利民法案，結果都在搞政治法案，都在圖利中國人民；中國人民在中國都沒投票權了，結果台灣還保障他的參政權？頭殼壞去了嗎？

林智群律師表示，國民黨提案修國籍法，修法後，中國人民不需要放棄中國籍，就可以參選、擔任台灣公職。

許美華也指出，國民黨正式提案了，提案人是傅崐萁，開放中國人擔任、參選台灣的公職人員！再來，我們會看到中國人參選台灣總統嗎？這條涉及「憲法增修條文」，已經違憲了吧？台灣現在真正的危險不是戰火；而是「合法」被中國接管！而藍白在國會正在做的，就是打造台灣「合法」被中國接管的架構。行政權硬起來，全面應戰，守護台灣人的台灣！

