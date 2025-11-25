傅崐萁提案讓中配參政！他曝「法案已排審」130字開罵了

政治中心／周孟漢報導



根據《國籍法》規定，若要擔任民選公職，1年內必須放棄除我國之外的他國國籍，中國當然也包含在內；不過，國民黨立院黨團總召傅崐萁近日卻提案修《國籍法》，修改《國籍法》對中配的限制，讓中國籍配偶不用放棄中國國籍就可參政。消息曝光後，知名律師林智群氣得直喊「中國人民在中國都沒投票權了，結果台灣還保障他的參政權？頭殼壞去了嗎？」。





國民黨立院黨團總召傅崐萁近20日召開記者會，宣布將修國籍法，保障中國籍配偶參政權。（圖／民視新聞資料照）

由於日前花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，因未放棄中國國籍被解職，事後向花蓮縣府提訴願成功，受到外界關注。不料，國民黨團本月20日卻召開記者會，預告擬修《國籍法》宣稱要保障中配參政權不受限制。

林智群曬出草案，痛批國民黨「說要通過福國利民法案，結果都在搞政治法案，都在圖利中國人民」。（圖／翻攝自林智群臉書）





對此，經常對時事發表看法的律師林智群有感而發，憤怒表示，國民黨提案修國籍法，修法後，「中國人民不需要放棄中國籍，就可以參選、擔任台灣公職。既然可以當公務員，到國安局工作、被親中總統選進國安會工作，也是可以的」，接著砲轟「國民黨選舉時說要通過福國利民法案，結果都在搞政治法案，都在圖利中國人民。中國人民在中國都沒投票權了，結果台灣還保障他的參政權？頭殼壞去了嗎？」，並透露法案已經排審。

文章一出，立刻引來網友共鳴。（圖／翻攝自林智群臉書）





文章一出，立刻引來網友共鳴，紛紛開嗆藍營，「跟滲透香港方式一模一樣，果然是不用戰爭就能得到台積電晶片技術啊」、「藍白現在就是想辦法一步一步讓台灣政府國會安插大量中國人，修法讓中國合法接收台灣」、「這些人真的無法無天了」、「這就是大罷免失敗的結果」、「垃圾到一個極點」。





