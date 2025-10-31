傅崐萁有假賑災募款請客綁樁前科！300億光復鄉特別條例通過...黃帝穎提醒：盼各界緊盯人民血汗錢後續執行
國民黨立法院黨團提出的「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」草案，今（31日）在立法院會上三讀通過，經費上限為300億元，協助災民生復原產業設施、生財器具、運輸、各類輔具等。對此，律師黃帝穎提醒，傅崐萁早有假借賑災募款請客綁樁前科，有監察院糾正「白紙黑字」紀錄，希望各界緊盯300億人民血汗錢的後續執行。
黃帝穎提到，傅崐萁提出馬太鞍溪災後重建條例，所需經費上限提高為300億元，預計今天在院會完成三讀，網轟「挖走300億，這次要拿幾億買便當？」
黃帝穎說，事實上，傅崐萁的花蓮縣府，早有假藉賑災募款請客綁樁前科，監察院調查糾正白紙黑字，提醒各界緊盯傅崐萁挖走最高300億元人民血汗錢的後續執行。
黃帝穎列出傅崐萁以救災之名濫用公帑的三大前科：
1.假藉震災名義濫用公帑辦百桌請客吃飯，監察院糾正傅崐萁縣府「震災感恩餐會」，竟以公帑辦桌百桌，宴請約3,000人，違反預算執行要點規定，濫用公帑。
2.震災後百桌宴客已荒謬違法，竟還拆標規避政府採，傅崐萁縣府辦理0206感恩餐會採購案既由單一機關統計整體需求，卻未由同一機關彙整辦理採購，且分別辦理之採購案預算金額適巧均為99萬元，被監察院糾正質疑刻意規避政府採購法第14條等相關法令規定之適用。
3.傅崐萁縣府違法拿防疫預算作文宣專輯，監察院調查發現花蓮縣政府「107年報導地震專輯採購案」支出174萬元，辦理「107年0206震災紀實影片光碟壓製案」支出187萬餘元，係為說明該府於震災相關作為，對相關爭議報導加以澄清說明，竟分別使用花蓮縣環境保護局「廢棄物處理業務費」及花蓮縣衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，核有違失。
(圖片來源：黃帝穎臉書、三立新聞網)
