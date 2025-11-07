傅崐萁有望成「萬年總召」？國民黨團表決取消總召2年條款

國民黨立院黨團今天（7日）修正黨團內規，廢除2年條款，任期將在明年屆滿的國民黨團總召傅崐萁有望爭取「無限期」連任。（資料照片／李智為攝）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁任期將在明年1月屆滿，先前各界關注他是否會修改黨團內規爭取連任。國民黨立院黨團今天（7日）上午召開黨團大會，有38名國民黨立委連署取消2年條款，修正「黨團總召任期為2個會期，得連任1次」的規定，最後表決通過。也就是說，傅崐萁總召任期屆滿後可繼續登記參選，尋求連任。

傅崐萁2024年1月30日當選國民黨立院黨團總召，並在今年1月21日順利連任，根據原先的黨團內規，年底即將啟動的黨團總召改選，傅崐萁屆時已不具連任資格，外界關注傅可能會修改黨團內規。不過，傅崐萁辦公室日前澄清，傅崐萁沒有想過要修改相關規定。

而國民黨團今天上午召開黨團大會，會後黨團書記長羅智強向媒體表示，38立委在會中共同提案，希望比照民進黨、民眾黨，解除所謂總召連任1次的黨團內規，並正式修正通過。

先前傳出國民黨新任主席鄭麗文有意讓資深藍委林德福接掌下一任總召，但如今國民黨團內規解除，傅崐萁可繼續登記參選，尋求連任，未來發展備受矚目。



