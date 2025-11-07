傅崐萁有望當萬年總召？ 國民黨團取消「2年條款」獲表決通過

國民黨刪除黨團總召2年條款，傅崐萁有望連選連任。（翻攝傅崐萁臉書）

國民黨黨團大會今（7日）表決通過刪除總召只能連選連任一次規定，不受只能當2年限制；換言之，現任總召傅崐萁有望連選連任多次黨鞭。

根據現行國民黨團組織運作規則，規定黨團總召任期為2個會期，得連任1次，等於最多就是當2年，不過今（7日）上午黨團大會上，經38位藍委共同提案取消此規定，最終獲得表決通過。

根據《TVBS》報導，傅崐萁對此受訪回應，表示他未參加今日黨團會議，尊重相關討論、決議。他也特別提到如民進黨就是黨團總召可連選連任，今日通過的決議對國民黨、民眾黨及民進黨在國會是否「武器均等」是很重要條件。

廣告 廣告

傅崐萁去年1月30日就任總召後，今年順利連任，繼續帶領國民黨立院黨團，而黨團三長部分9月新會期書記長改由羅智強接下，首席副書記長則由林沛祥接任。

更多鏡週刊報導

統派邀參加追思中共「密使一號」活動 鄭麗文明出席

二代健保補充保費改革暫緩 他嘆：說不能倒「但漲保費都說別找我」

馬英九身體微恙！缺席馬習會10週年研討會 致詞內容曝光