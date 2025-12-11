傅崐萁查助理水表？王義川揭內幕：連署跳過1單位！
論壇中心/綜合報導
藍委陳玉珍日前提出助理費除罪化修法，遭外界批評是「貪污除罪化」，近300名國會助理參與連署、要求撤回提案，不過，藍委助理圈卻傳出黨團總召傅崐萁正在「查水表」，讓不少助理感到恐懼。對此，綠委王義川透露，助理們剛開始連署就「跳過工會」，因為工會的理事長就是「藍委林思銘辦公室主任」，所以若透過工會連署，名單都會被工會幹部看得一清二楚。
王義川在《台灣向前行》節目中指出，助理連署一開始跳過工會，是因工會理事長是林思銘辦公室主任，林思銘就是簽署法案之一立委，包括工會很多理監事的老闆都有簽署法案，只要透過工會連署，反對名單都會被知道。而這次的國會助理連署，是由綠委陳秀寶的助理開始，因為要保護連署人，所有連署名單全部馬賽克，外界看不到也問不到。現在對外傳出傅崐萁要查水表，而傅崐萁辦公室卻出來駁斥說「子虛烏有」，讓王義川不禁質疑，「沒人問這題會跑出來」？他也認為，公費助理整天跑立院，老闆做什麼他們都知道，「難道傅崐萁要讓他們火大」？
查助理水表爭議延燒，傅崐萁辦公室出面澄清「子虛烏有」 。對此，國民黨前發言人蕭敬嚴也含蓄表示，不確定傅崐萁有沒有那麼凶的查，但可能有在「私下了解」。
王義川也進一步表示，陳玉珍推的修法題目很簡單，就是立委一人拿700萬，不用給助理，也不用交代錢怎麼花，「這樣誰心裡不會癢」？王義川強調，心一養就會行不義，「為何要改一個法律來害死自己」？
原文出處：傅崐萁「白色恐怖」查助理水表？王義川揭內幕：連署跳過1單位！
