傅崐萁為災區爭取300億！重建條例三讀 臉書遭網洗版：拿幾億買便當？

政治中心／綜合報導

花蓮馬太鞍溪發生溢流，重創光復鄉。立法院國民黨團總召、花蓮縣長徐榛蔚老公傅崐萁在臉書預告馬太鞍溪災後重建條例今（31）日將三讀通過，為災區爭取總經費上調到300億元，遭網友留言湧入灌爆，大酸「挖走300億，這次要拿幾億買便當？」

民進黨花蓮縣議員胡仁順30日在臉書曬出花蓮114年度災害準備金動支案件彙整表，其中一項名為「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」的支出，花費9166萬7040元，他驚呼：「便當吃了近億元？！」

廣告 廣告

胡仁順以每個便當100元估算，相當於共採購91萬6670個，平均每日超過3萬2000個便當。胡仁順質疑，根據縣府先前公布資料，連假期間單日供餐最多為2.5萬個，平日約8千個，加上慈濟及各地義煮團的協助，實際數量與支出似乎不符。

胡仁順指出，在慰助金發放部分也存在落差。縣府曾表示，每戶可獲得5萬元慰助金，其中縣府自編1萬元、捐款專戶4萬元。然而，他比對資料後發現，縣府動支2億8千萬元災害準備金作為「受災民眾慰助金」，若以賑災基金會公布的3325戶計算，平均每戶約8萬4210元；而縣府捐款專戶又提撥2億1857萬元作為慰問金，平均每戶約6萬5735元，與實際發放金額有明顯差距。

傅崐萁在臉書發文，堰塞湖災區重建300億，尊重鄉親及部落自主復原家園。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）

傅崐萁也在臉書發文，「朝野協商完成，馬太鞍溪災後重建條例將三讀通過，堰塞湖災區重建300億，尊重鄉親及部落自主復原家園。感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費隨著時間的滾動檢討災情的嚴重性而整體提高到300億元，中央地方同心救災重建，希望馬太鞍溪地區能加快速度，早日恢復青山綠水，鄉親重享安居樂業的生活！」

貼文一出，許多網友紛紛湧入留言大酸，「300億，這次可以買多少便當？」、「明年的便當有著落了」、「總召編太少了吧，要不要再多報一點預算，會不會不夠買便當...」、「到底誰才是縣長」。



更多三立新聞網報導

葉霸開嗆了！痛斥徐榛蔚怠忽職守、批傅崐萁「自甘墮落」：被看破手腳

徐榛蔚神隱多日！2度北上拜廟挨批 張峻酸：刊尋人啟事找縣長

朱立倫中常會批中央修理盧秀燕、徐榛蔚 賴瑞隆嗆：卸責！顛倒是非

卸任前最後中常會！朱立倫感性曝4年黨主席感言：始終以中華民國為本

