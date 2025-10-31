傅崐萁為花蓮爭取300億！遭酸吃災民血汗：要買多少便當？
政治中心／張予柔報導
花蓮縣光復鄉日前因馬太鞍溪溢流災情慘重，重建進度備受關注。國民黨立院總召傅崐萁昨（30）日在臉書預告，《馬太鞍溪災後重建條例》將在今（31）日三讀通過，總經費上調至300億元。沒想到這個消息並未引來掌聲，反倒因「便當預算近億元」的爭議再度引爆網路怒火，留言區瞬間淪為民怨戰場。
胡仁順公開花蓮114年災害準備金動支明細，並質疑救災便當花費的總額高達9166萬，與報帳金額不符。（圖／翻攝自胡仁順臉書）
民進黨花蓮縣議員胡仁順日前在臉書公布花蓮114年災害準備金動支明細，其中一筆「馬太鞍堰塞湖災害－救災工作相關人員便當餐盒等」項目，金額高達9166萬7040元。他直疑，若以每份便當100元計算，等於採購了91萬6670個，平均每日供餐量逾3萬個。胡仁順指出，根據縣府公開資料，連假期間單日最多供餐2.5萬份，平日僅約8千份，再加上慈濟與各地義煮團也有提供熱食協助，實際花費恐與報帳金額不符。
胡仁順質疑慰助金分配不透明，實際撥款金額遠高於縣府公布標準，引發外界關注。（圖／翻攝自傅崐萁、胡仁順臉書）
除了餐費外，胡仁順也對慰助金支出提出質疑。縣府曾表示，每戶受災戶可領5萬元，其中縣府自編1萬、專戶捐款4萬。但他比對資料發現，縣府動支2億8千萬元作為「受災民眾慰助金」，若以3325戶計算，平均每戶竟拿到8萬多元；此外，縣府捐款專戶另撥2億1857萬元作慰問金，折算下來每戶約6萬5千元，明顯高於實際發放標準，疑點重重。
傅崐萁在臉書預告，花蓮就在經費上調至300億元，引來底下網友狂酸。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）
對此，傅崐萁強調，重建條例順利通過象徵中央地方合力重建，「感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費整體提高到300億元，希望馬太鞍溪地區能加快速度，早日恢復青山綠水，鄉親重享安居樂業的生活」貼文一出，留言區湧入大批網友冷嘲熱諷，「300億這次可以買多少便當？」、「明年的便當有著落了」、「是不是又有便當生意可做？」、「你家縣長都在做啥」、「吃災民血汗」。
傅崐萁在臉書預告，花蓮就在經費上調至300億元，引來底下網友狂酸。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）
原文出處：花蓮災後重建預算300億！傅崐萁遭酸「吃災民血汗」：這次可以買多少便當？
