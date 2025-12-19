傅崐萁狂喊「賴清德稱帝」！張益贍酸爆：只有柯文哲五度稱帝

記者陳思妤／台北報導

傅崐萁今天在記者會中狂喊賴清德稱帝（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰宣布「不副署」藍白再度惡修《財劃法》，但藍白不提倒閣，而是提案要彈劾卓榮泰，今（19）日還要聯手提案彈劾總統賴清德。國民黨團總照傅崐萁還稱「清德宗」已經正式稱帝。對此，政治評論員張益贍大酸，只有民眾黨前主席柯文哲五度稱帝好嗎？且哪一個朝代的「彈劾權」可以彈劾皇帝？

藍白今天召開記者會要提案彈劾賴清德，傅崐萁還多次聲稱賴清德稱帝，狂喊「清德宗已經正式來稱帝」。他稱，台灣不容許有袁世凱，不容許有曹錕。接著他還說，「賴清德114年12月宣布獨裁，改變國家體制，宣布賴清德清德宗元年正式登基為中華民國皇帝」。

傅崐萁稱，要面對專制的「賴清德皇帝」，必須要勇敢站出來，代表全國民意，推翻暴政，中華民國首次彈劾總統就從今天發起。

對此，張益贍狠酸，傅崐萁說賴清德正式稱帝，所以要彈劾，但只有柯文哲曾五度稱帝好嗎？況且有哪一個朝代的「彈劾權」，是可以彈劾皇帝的？

事實上，柯文哲過去「五度稱帝」，包括雍正、清太祖努爾哈赤、漢獻帝、漢高祖、唐太宗。他曾在2015年自稱「我本來就是雍正」；2016年說自己「要演努爾哈赤」，之後又改口要當多爾袞；2021年時柯文哲則稱自己剛上任台北市長時搞不清楚狀況，「前2年是漢獻帝」；2022年3月他先是自比「漢高祖」，認為自己是開創天下的人，同年6月又自誇「唐太宗」，能夠廣納諫言。而京華城案2024年起訴內容中也曝光，柯文哲的行動硬碟中有個檔案命名為「朕」，裡面內容寫到，「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」。

民眾黨前主席柯文哲過去曾5度稱帝（圖／翻攝畫面）

